Exposition Eric Tops Jardin des Cimes Passy, 16 septembre 2023, Passy.

Exposition Eric Tops 16 et 17 septembre Jardin des Cimes Entrée libre

Dans le cadre du cinquantenaire Sculptures en Montagne – Poème dans l’Espace : Éric Tops a décidé de travailler avec son fils Pierre sur un principe simple et ludique en copiant des origamis de papier pour les reproduire en métal.

Les œuvres d’Eric Tops reflètent généralement sa joie de vivre et sa légèreté d’âme.

Leur but est de soutirer au spectateur un sourire, une émotion, une attention.

Ses sculptures sont aussi à l’aise au salon qu’au jardin et le moindre faisceau de lumière saura créer un jeu d’ombre sur le mur ou le sol

Dans le cadre de 2023, Année de la sculpture à Passy qui célèbre le cinquantenaire de l’évènement Sculptures en Montagne – Poème dans l’Espace, la CREMERIE a souhaité inviter Éric Tops.

Jardin des Cimes 447 route du Docteur Davy 74190 PASSY Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.21.50.87 https://www.jardindescimes.com Un moment de détente et de découverte dans un petit paradis face au mont-Blanc. Lieu unique de nature et de culture, le Jardin des Cimes est une invitation a la découverte de la nature, des montagnes, des potagers et de l’art des jardins au cours d’une promenade d’une heure.

Visite au cœur des univers alpins, visite des potagers du monde, balades sonores à travers les cimes, ce jardin unique offre un panorama d’exception sur le massif du Mont-Blanc tout au long d’un parcours tant sensoriel que pédagogique. Parking à l’entrée du sentier menant au Jardin des Cimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Eric Tops