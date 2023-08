Escape game « Lacs alpins, joyaux des montagnes » Jardin des Cimes Passy, 16 septembre 2023, Passy.

Escape game « Lacs alpins, joyaux des montagnes » Samedi 16 septembre, 10h00 Jardin des Cimes Entrée libre

Envie de découvrir le patrimoine naturel de Passy tout en s’amusant ? Rendez-vous au Jardin des Cimes.

Un escape games sur les lacs alpins, véritables joyaux de nos paysages montagnards est proposé par les animateurs de la réserve naturelle de Passy. Plongez-vous en famille dans les défis passionnants liés à la préservation de ces écosystèmes fragiles, explorez leur biodiversité, et laissez-vous guider par les énigmes.

Jardin des Cimes 447 route du Docteur Davy 74190 PASSY Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.21.50.87 https://www.jardindescimes.com Un moment de détente et de découverte dans un petit paradis face au mont-Blanc. Lieu unique de nature et de culture, le Jardin des Cimes est une invitation a la découverte de la nature, des montagnes, des potagers et de l’art des jardins au cours d’une promenade d’une heure.

Visite au cœur des univers alpins, visite des potagers du monde, balades sonores à travers les cimes, ce jardin unique offre un panorama d’exception sur le massif du Mont-Blanc tout au long d’un parcours tant sensoriel que pédagogique. Parking à l’entrée du sentier menant au Jardin des Cimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Julien Heuret