Sieste sonore au verger Jardin des cimes, 3 juin 2023, Passy.

Sieste sonore au verger 3 et 4 juin Jardin des cimes Prix libre

Un moment de simplicité et de partage au coeur du jardin des Cimes qui a pour but de semer la musique comme outil de bien-être et de détente profonde. Les personnes pourront s’ installer confortablement sur un un tapis de yoga ou une couverture. Après quelques respirations et une relaxation guidée la sieste sonore débutera tout en douceur. Les sons de la nature se fondront avec les bols tibétains, le didgeridoo et d’autres instruments incroyables. La méditation du début et la sieste sonore dureront environ 60 minutes

La sieste sonore sera proposé par Delphine Burnet et Florent Demaison le samedi 3 juin, et uniquement par Delphine le Dimanche 4 juin.

– Équipement nécessaire : Un tapis de yoga ou une serviette pour s’allonger.

– Age du public : Tout public

– Présentation de l’intervenant : Delphine Burnet, enseignante en collège et sonothérapeute formée à l’académie Peter Hess.

Florent Demaison, professeur de guitare, de handpan et de didgeridoo. Il a ramené de ses voyages de nombreux instruments du Monde. Du violon de Mongolie en passant par la flûte amérindienne ou le duduk d’Arménie, ce touche à tout est toujours prêt à faire partager sa passion.

Flo del Mundo et Sonâm c’est une belle histoire d’amitié qui s’est ouverte sur des aventures musicales dont des siestes sonores et un conte musical pour les enfants.

– Tarifs et réservations :

Prix libre sur place

Sans réservation

Jardin des cimes 447, route du Docteur Davy – Plateau d’Assy, 74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 21 50 87 http://www.jardindescimes.com https://www.facebook.com/JardinDesCimes Le jardin des cimes est un grand parc situé à 1000 m d’altitude, sur le plateau d’Assy. Ce jardin de 3 hectares, dessiné par l’Atelier et créé en 2008 par « Champ des cimes », entreprise d’insertion, offre un panorama d’exception tout au long d’un parcours tant sensoriel que pédagogique. Potagers du monde, collections botaniques, balades sonores et découvertes des univers alpins. Ouvert du 25 mai au 7 octobre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Delphine Burnet