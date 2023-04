Musique naturelle du jardin Jardin des Buis Lussan Catégories d’Évènement: Gard

Musique naturelle du jardin Jardin des Buis, 3 juin 2023, Lussan. Musique naturelle du jardin Samedi 3 juin, 11h00 Jardin des Buis visite accompagnée : 4 euros ( réservation conseillée) MUSIQUE NATURELLE

Avec le créateur du jardin , vous découvrirez l’esprit et l’attention apportée aux petites chambres de verdure.Très vite, une déambulation libre et discrète vous permettra de capter les frémissements des habitants du jardin Jardin des Buis rue de la Ritournelle, Lussan, Gard, Occitanie Lussan 30580 Gard Occitanie 04 66 72 88 93 http://buisdelussan.free.fr [{« type »: « email », « value »: « francoise@lesbuisdelussan.fr »}] Situé sur les remparts du vieux village, jardin écologique privé de 400 m² d’inspiration japonaise, conçu en résonance avec son environnement. Végétation méditerranéenne où les essences de la garrigue sont associées à l’art japonais de la taille « Niwaki » : pratique de conduite de transparence des arbres et arbustes. Perspectives et vue panoramique. Ouverte en mai-juin, septembre-octobre sur demande. N 106 depuis Nîmes ou D6 depuis Avignon, rue de la Ritournelle. Parking, animaux non admis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00 ©thierryvieillot

