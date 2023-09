Faire ses semences potagères, un atelier familial Jardin des Berges Lodève, 16 septembre 2023, Lodève.

Faire ses semences potagères, un atelier familial Samedi 16 septembre, 14h00 Jardin des Berges Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée.

Découvrez pourquoi et comment produire vos propres semences potagères au jardin partagé de Lodève. L’autoproduction de semences potagères participe à la démarche de réappropriation du patrimoine vivant, à une gestion dynamique de la biodiversité, intégré dans une approche globale et respectueuse du vivant.

Atelier animé par Marie Giraud (collectif les semeurs du Lodévois et Larzac), qui a contribué avec son mari Yves à perpétuer l’oignon de Tarassac. L’association Terre en Partage propose des ateliers de sensibilisation à l’environnement toute l’année.

Jardin des Berges 13 avenue de Fumel, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info@terre-en-partage.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 46 21 64 19 »}] Créé en 2009 par les membres de Terre en Partage, le jardin des Berges est un jardin partagé de 4000 m² géré collectivement et cultivé « au naturel ». Le jardin est situé au 13 avenue de Fumel à Lodève, sur les berges de la Lergue, tout au bout du parking du boulodrome.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©Terre en partage