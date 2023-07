Concert des Jujubees Swing Combos Jardin des Beaux-Arts Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Concert des Jujubees Swing Combos Samedi 16 septembre, 18h30 Jardin des Beaux-Arts

Enfilez vos plus belles chaussures cirées, et laissez-vous guider par le JuJuBees Swing Combo pour

un retour direct dans les clubs jazz et bals swing des années 20’s-30’s.

Entre compositions et standards, le quintet propose un road trip sur les routes du swing, de Harlem

à la Nouvelle-Orléans en passant par Chicago et les bayous.

Au son des cuivres jazzy, JuJuBees distille sa bonne humeur et son énergie communicative.

« Let the good times roll ! »

Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Pierre Borderon