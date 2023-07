Atelier de mosaïque Jardin des Beaux-Arts Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Atelier de mosaïque Jardin des Beaux-Arts Angers, 16 septembre 2023, Angers. Atelier de mosaïque 16 et 17 septembre Jardin des Beaux-Arts En lien avec l’exposition Odorico, mosaïstes à Angers, venez vous essayer à l’art de la mosaïque. Atelier animé par Josée Thiriau, artiste mosaïste. Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Jardin des Beaux-Arts Adresse Boulevard du roi-René, 49000 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Jardin des Beaux-Arts Angers

Jardin des Beaux-Arts Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/