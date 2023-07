Escapade à vélo Jardin des Beaux-Arts Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Escapade à vélo Jardin des Beaux-Arts Angers, 15 septembre 2023, Angers. Escapade à vélo 15 – 17 septembre Jardin des Beaux-Arts Le plan est à retirer au jardin des Beaux-Arts et à la maison de quartier du Lac de Maine. Partez à vélo entre amis ou en famille à la découverte de la ville d’Angers et de son patirmoine végétal.

Plan à demander au Repaire Urbain et à la maison de quartier du Lac de Maine. Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

