Sur les chemins de l’amour Jardin des Avelines Saint-Cloud Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Saint-Cloud

Sur les chemins de l’amour Jardin des Avelines, 3 juin 2023, Saint-Cloud. Sur les chemins de l’amour Samedi 3 juin, 16h00 Jardin des Avelines Pensez à apporter votre goûter ! Sur les chemins de l’amour

Promenade poétique dans le jardin des Avelines par la Compagnie du Chapeau de Paille, suivie d’un goûter tiré du panier.

Durée : 1h Jardin des Avelines 60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 02 67 18 »}] A proximité de Paris, dans un écrin de verdure, le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, vous accueille pour une découverte des richesses de son patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d’une demeure de collectionneur. Un lieu de vie, de détente et de dynamisme culturel pour tous. Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière) Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00 ©Ville de Saint-Cloud – Musée des Avelines / A. Bonnet

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Autres Lieu Jardin des Avelines Adresse 60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud Ville Saint-Cloud Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Jardin des Avelines Saint-Cloud

Jardin des Avelines Saint-Cloud Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cloud/

Sur les chemins de l’amour Jardin des Avelines 2023-06-03 was last modified: by Sur les chemins de l’amour Jardin des Avelines Jardin des Avelines 3 juin 2023 Jardin des Avelines Saint-Cloud Saint-Cloud

Saint-Cloud Hauts-de-Seine