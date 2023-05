Comme un chat dans une coquille de noix Jardin des arts Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines Comme un chat dans une coquille de noix Jardin des arts, 3 juin 2023, Saint-Germain-en-Laye. Comme un chat dans une coquille de noix Samedi 3 juin, 15h00 Jardin des arts Accès libre et gratuit Un spectacle par Violaine Robert dans le cadre de Rendez-vous aux jardins 2023.

Comme un chat dans une coquille de noix, partons à l’aventure ! L’eau est froide, mais le voyage est beau, ballotté par les tourbillons des histoires. Sur les rives de notre rivière, poussent des fleurs de sagesse et des herbes dangereuses, des arbres bienveillants et des animaux étranges…

Alors, à l’abordage moussaillons !

Durée : 45 min Jardin des arts Rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France Sont situés dans ce petit jardin public : l'Office du Tourisme nouvellement installé, le Théâtre Alexandre Dumas, la Médiathèque ainsi que l'Espace Paul et André Véra Situé en Centre ville, à proximité du Château et à 5 mn à pied du RER

2023-06-03T15:00:00+02:00

