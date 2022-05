Jardin des Arts 2022 | Châteaubourg Châteaubourg Châteaubourg Catégories d’évènement: CHATEAUBOURG

Ille-et-Vilaine

Jardin des Arts 2022 | Châteaubourg Châteaubourg, 1 mai 2022, Châteaubourg. Jardin des Arts 2022 | Châteaubourg AR MILIN’ 30 Rue de Paris Châteaubourg

2022-05-01 – 2022-09-15 AR MILIN’ 30 Rue de Paris

Châteaubourg Ille-et-Vilaine Châteaubourg Pour sa 20ème édition, le Jardin des Arts 2022 ouvrira dès le 1er mai.

L’exposition de sculptures monumentales proposera de découvrir les œuvres de six artistes contemporains, au cœur du Parc d’Ar Milin’ et dans les rues de Châteaubourg. Le parc d’Ar Milin’, écrin de verdure enlacé par la rivière, s’offre en spectacle sur 5 hectares. Sculpté au fil des décennies par des paysagistes de renom, il accueille, depuis 19 ans, l’exposition de sculptures monumentales Jardin des Arts, organisée par l’association Les Entrepreneurs Mécènes.

La ville de Châteaubourg, devenue Cité des Sculpteurs, complice de l’événement, prolonge l’exposition dans toute la commune. Du 1er mai jusqu’au 15 septembre, le centre-ville, les parcs publics et celui d’Ar Milin’ deviennent ainsi le terrain de jeu des artistes sculpteurs et plasticiens. +33 2 99 00 30 91 http://www.lesentrepreneursmecenes.fr/ Pour sa 20ème édition, le Jardin des Arts 2022 ouvrira dès le 1er mai.

L’exposition de sculptures monumentales proposera de découvrir les œuvres de six artistes contemporains, au cœur du Parc d’Ar Milin’ et dans les rues de Châteaubourg. Le parc d’Ar Milin’, écrin de verdure enlacé par la rivière, s’offre en spectacle sur 5 hectares. Sculpté au fil des décennies par des paysagistes de renom, il accueille, depuis 19 ans, l’exposition de sculptures monumentales Jardin des Arts, organisée par l’association Les Entrepreneurs Mécènes.

La ville de Châteaubourg, devenue Cité des Sculpteurs, complice de l’événement, prolonge l’exposition dans toute la commune. Du 1er mai jusqu’au 15 septembre, le centre-ville, les parcs publics et celui d’Ar Milin’ deviennent ainsi le terrain de jeu des artistes sculpteurs et plasticiens. AR MILIN’ 30 Rue de Paris Châteaubourg

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: CHATEAUBOURG, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Châteaubourg Adresse AR MILIN' 30 Rue de Paris Ville Châteaubourg lieuville AR MILIN' 30 Rue de Paris Châteaubourg Departement Ille-et-Vilaine

Châteaubourg Châteaubourg Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaubourg/

Jardin des Arts 2022 | Châteaubourg Châteaubourg 2022-05-01 was last modified: by Jardin des Arts 2022 | Châteaubourg Châteaubourg Châteaubourg 1 mai 2022 châteaubourg ille-et-vilaine

Châteaubourg Ille-et-Vilaine