Jardin des Artistes pendant Les Confituriades Beaupuy

Lot-et-Garonne

Jardin des Artistes pendant Les Confituriades Beaupuy, 21 août 2022, Beaupuy.

Mairie de Beaupuy Beaupuy Lot-et-Garonne

2022-08-21 08:00:00 – 2022-08-21 18:00:00

Lot-et-Garonne Beaupuy EUR 2 2 Les Confituriades organisent de 8h à 18h dans le jardin de la municipalité le célèbre « Jardin des artistes » .

– Entrée gratuite et libre !

– Si des artisans d’arts, des créateurs veulent encore s’inscrire, c’est possible! envoyez un mail à eliane.delmarty@wanadoo.fr

Beaupuy

