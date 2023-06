Atelier participatif de chant choral Jardin des Arômes Nyons, 27 juillet 2023, Nyons.

Atelier participatif de chant choral Jeudi 27 juillet, 15h30 Jardin des Arômes Entrée libre

Participant au Festival des Choeurs Lauréats de Vaison-la-Romaine, Syllepse a pris l’initiative de présenter, en plus des concerts prévus le soir, des mini-concerts hors les murs accessibles à tous. L’objectif étant d’apporter le chant choral dans des lieux inattendus auprès d’un public non averti et/ou touristique. De plus, des ateliers participatifs de chant choral d’avant concert seront proposés gratuitement (aux habitants, touristes etc…). La restitution de leur travail aura lieu en première partie des concerts de Syllepse dans le cadre du Festival. L’objectif ici est d’offrir la possibilité à tous de découvrir et pratiquer le chant choral auprès de professionnels.

Jardin des Arômes Prom. De la Digue, 26110 Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 05 36 24 https://www.facebook.com/JardinDesAromesDeNyons Jardin aromatique public regroupant environ 300 espèces de plantes à parfum, aromatiques et médic

Randonnée, balançoires, convient aux enfants, chien admis, tables de pique-nique Parking accessible en Fauteuil roulant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T15:30:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00

2023-07-27T15:30:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00

© Benoit Morros