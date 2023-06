« Matières » pour les Journées du Patrimoine jardin des archives Brive-la-Gaillarde, 17 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

« Matières » pour les Journées du Patrimoine Dimanche 17 septembre, 15h30 jardin des archives entrée libre

C’est dans le cadre des Journées du Patrimoine, que les danseuses du projet »Matières » sous la direction artistique d’Alexane François danseront dans les Jardins des Archives de Brive.

« Les vides et les pleins dessinent les corps. Neuf danseuses explorent le mouvement sensible, les états de corps-matière, comme autant de statues modelées par des mains invisibles. Le geste est mû par les sens en alerte, la peau devient surface de jeu, regard et respiration se font danse. »

jardin des archives Rue massénat, 19100 Brive Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© New Danse Studio