Jardin des amis Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

Jardin des amis, 3 juin 2023, Villefranche-de-Rouergue. Samedi 3 juin, 14h30 Jardin des amis Jardin des amis 12200 Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 0565297862 https://www.amisdujardin.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0565297862 »}] chansons occitanes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu Jardin des amis Adresse 12200 Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Age min 7 Age max 95 Lieu Ville Jardin des amis Villefranche-de-Rouergue

Jardin des amis Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/

Jardin des amis 2023-06-03 was last modified: by Jardin des amis Jardin des amis 3 juin 2023 Jardin des amis Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron