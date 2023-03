Les jardiniers nous cassent les oreilles Jardin des aigrettes Œuilly Catégories d’Évènement: Marne

Œuilly

Les jardiniers nous cassent les oreilles Jardin des aigrettes, 3 juin 2023, Œuilly. Les jardiniers nous cassent les oreilles Samedi 3 juin, 14h00 Jardin des aigrettes Créer du bruit avec le chamboule-tout de l’air, crée par le Conseil Municipal des Jeunes Jardin des aigrettes 7bis rue Jean Jaurès – 51480 Oeuilly Œuilly 51480 Marne Grand Est Jardin d’agrément communal, ouvert en libre accès à tous, créé en 2019. Parkings disponibles en amont et en aval du jardin, dans la rue Jean Jaurès Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 ©Mairie d’oeuilly

Détails Catégories d’Évènement: Marne, Œuilly Autres Lieu Jardin des aigrettes Adresse 7bis rue Jean Jaurès - 51480 Oeuilly Ville Œuilly Departement Marne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Jardin des aigrettes Œuilly

Jardin des aigrettes Œuilly Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uilly/

Les jardiniers nous cassent les oreilles Jardin des aigrettes 2023-06-03 was last modified: by Les jardiniers nous cassent les oreilles Jardin des aigrettes Jardin des aigrettes 3 juin 2023 Jardin des aigrettes Œuilly OEuilly

Œuilly Marne