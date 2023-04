Un regard « scrap » sur les musiques du jardin Jardin des aigrettes Œuilly Catégories d’évènement: Marne

Œuilly

Un regard « scrap » sur les musiques du jardin Jardin des aigrettes, 3 juin 2023, Œuilly. Un regard « scrap » sur les musiques du jardin Samedi 3 juin, 14h00 Jardin des aigrettes Exposition des cartes en accès libre au stand dédié. Chaque carte postale et son enveloppe assortie seront au prix unique de 2€ (espèces ou chèques). Prévoir l’appoint en espèces si possible. Pas de CB acceptée. Exposition et vente de cartes postales faites main et de leurs enveloppes assorties sur le thème des musiques du jardin.

En cas de pluie, le stand sera abrité sous le préau de la cour attenant au jardin ou dans une salle communale juxtaposée au jardin des aigrettes (accès par cette même cour). Des panneaux directionnels en informeront les visiteurs. Jardin des aigrettes 7bis rue Jean Jaurès – 51480 Oeuilly Œuilly 51480 Marne Grand Est Jardin d’agrément communal, ouvert en libre accès à tous, créé en 2019. Parkings disponibles en amont et en aval du jardin, dans la rue Jean Jaurès Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 © Valérie TIBERIO

Détails Catégories d’évènement: Marne, Œuilly Autres Lieu Jardin des aigrettes Adresse 7bis rue Jean Jaurès - 51480 Oeuilly Ville Œuilly Departement Marne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Jardin des aigrettes Œuilly

Jardin des aigrettes Œuilly Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uilly/

Un regard « scrap » sur les musiques du jardin Jardin des aigrettes 2023-06-03 was last modified: by Un regard « scrap » sur les musiques du jardin Jardin des aigrettes Jardin des aigrettes 3 juin 2023 Jardin des aigrettes Œuilly OEuilly

Œuilly Marne