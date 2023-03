Le jardin des aigrettes Jardin des aigrettes Œuilly Catégories d’Évènement: Marne

Œuilly

Le jardin des aigrettes Jardin des aigrettes, 3 juin 2023, Œuilly. Le jardin des aigrettes Samedi 3 juin, 14h00 Jardin des aigrettes entrée libre Ateliers de coloriage des jardins en musique, tout public.

Sous une musicalité de chants d’oiseaux, venez, petits et grands, agrémenter, par votre coloriage, le jardin des aigrettes. Jardin des aigrettes 7bis rue Jean Jaurès – 51480 Oeuilly Œuilly 51480 Marne Grand Est Jardin d’agrément communal, ouvert en libre accès à tous, créé en 2019. Parkings disponibles en amont et en aval du jardin, dans la rue Jean Jaurès Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 mairie d’oeuilly

Détails Catégories d’Évènement: Marne, Œuilly Autres Lieu Jardin des aigrettes Adresse 7bis rue Jean Jaurès - 51480 Oeuilly Ville Œuilly Departement Marne Age min 2 Age max 99 Lieu Ville Jardin des aigrettes Œuilly

Jardin des aigrettes Œuilly Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uilly/

Le jardin des aigrettes Jardin des aigrettes 2023-06-03 was last modified: by Le jardin des aigrettes Jardin des aigrettes Jardin des aigrettes 3 juin 2023 Jardin des aigrettes Œuilly OEuilly

Œuilly Marne