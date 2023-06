Visite fleurie Jardin des 5 sens – Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis Saint-Denis, 4 juin 2023, Saint-Denis.

Visite fleurie Dimanche 4 juin, 17h00 Jardin des 5 sens – Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis Sur réservation – 5 euros

Depuis des siècles, la rose est symbole d’amour et ingrédient de pharmacopée. Cette fleur qui inspire les poètes a-t-elle toujours été associée aux jeunes filles ? Découvrez la symbolique de la reine des fleurs à travers les jardins du musée et ses collections.

Visite transversale collections permanentes – exposition Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime

Jardin des 5 sens – Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Le Jardin des 5 sens a été créé à l'emplacement historique du domaine des carmélites qui s'étendait jusqu'à la porte de Paris. Conçu pour tous les publics, il permet en particulier aux personnes non et malvoyantes d'approcher les collections du musée et l'histoire de la ville de Saint-Denis d'une manière sensorielle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©MAHPE