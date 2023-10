Cet évènement est passé Fête de quartier Jardin derrière la MJC Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Fête de quartier Jardin derrière la MJC Rennes, 1 juillet 2023, Rennes. Fête de quartier Samedi 1 juillet, 17h00 Jardin derrière la MJC Gratuit Samedi 1er juillet dès 17h

Dans le jardin de la MJC

Gratuit, ouvert à toutes et tous Rejoignez-nous pour un moment festif dans le jardin du Grand Cordel MJC. Ateliers créatifs en famille (modelage de terre, monotype, stickers, bulles géantes…), lectures avec la bibliothèque des Longs Champs, jardin partagé, jeux… Pour clore la soirée, le DJ set « Salut les Scopains » vous entrainera sur le dance-floor dans une ambiance déjantée ! Jardin derrière la MJC 18 Rue des Plantes, Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

