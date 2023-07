Lecture : Eldorado Jardin derrière la Mairie de Paradou Paradou, 22 juillet 2023, Paradou.

Paradou,Bouches-du-Rhône

Le samedi 22 juillet, une lecture du roman « ELDORADO » de Laurent Gaudé, accompagnée en simultanée de vidéos réalisées par le collectif à partir de ce même roman.

2023-07-22 21:30:00 fin : 2023-07-22 . .

Jardin derrière la Mairie de Paradou Place Charloun Rieu

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Saturday 22 July, a reading of the novel « ELDORADO » by Laurent Gaudé, accompanied by simultaneous videos produced by the collective based on the same novel.

El sábado 22 de julio, lectura de la novela « ELDORADO » de Laurent Gaudé, acompañada de vídeos simultáneos producidos por el colectivo a partir de la misma novela

Am Samstag, den 22. Juli, eine Lesung aus dem Roman « ELDORADO » von Laurent Gaudé, gleichzeitig begleitet von Videos, die das Kollektiv aus demselben Roman gemacht hat.

