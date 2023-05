Visite du Jardin d’En Galinou Jardin d’en Galinou, 3 juin 2023, .

3 et 4 juin

Visites libres et visites guidées (11 h et 15 h)

Jardin d’en Galinou En Galinou, 31460 Caraman, Haute-Garonne, Occitanie 31460 Haute-Garonne Occitanie 05 61 83 26 00 http://www.galinou.fr Jardin privé à l’anglaise commencé il y a trente-cinq ans sur une friche de 8 000 m² en légère pente vers le sud. Progressivement planté d’une grande variété de végétaux adaptés aux climat et terroir du Lauragais : couvre-sols, vivaces, arbustes et arbres ne laissent jamais le sol à nu de façon à éviter l’arrosage. Chaque zone, après plusieurs années, est livrée à elle-même. Cultivé sans engrais ni pesticides de façon à créer micro-climats et équilibre biologique qui favorisent la biodiversité. À mi-chemin entre jardin très structuré et jardin naturel se mêlent parties en friches et massifs composés, haies libres et topiaires. Ce jardin est un bel exemple d’équilibre écologique face au changement climatique. Refuge LPO.

Ouvert d’avril à fin juin sur réservation (5 €) De Toulouse, N 126 route de Castres, D 18 direction Revel, à Caraman suivre la D 11 vers le sud, direction Villenouvelle. Le jardin est à 3 km de Caraman sur la gauche.. Parking, animaux admis en laisse.

©Hubert Lelong