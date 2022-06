Jardin d’émotions – Sculptures en jardins Épinac Épinac Catégories d’évènement: 71360

Épinac 71360 EUR Visite du jardin d’Émotions

Venez cheminer à travers les différentes émotions qui éclosent dans ce jardin paysager ! Dans la vallée de la Drée, à l’orée de la forêt domaniale des Battées. « Jardin d’émotions » est un jardin paysager et de sculptures permettant aux visiteurs de cheminer au travers des fleurs, arbustes et arbres. Admirez outre le jardin, un paysage calme propice aux émotions. Avec la participation de Marie-Claude Bollot-Fournier, Daniel Lafouge, Lud.technologism, Marie Thibault, Trotar, la jardinière Mireille Lafouge, la poétesse Muriel Sendelaire. Expositions : aquarelles, sculptures et installations dans le jardin.

Soirée de poésie avec le collectif « Avec les mots des autres » (Martine, Mireille, Muriel, Sarah, Daniel, Jean-Claude, Yves) daniel_lafouge@orange.fr +33 3 85 82 17 95 https://jardindemotions.monsite-orange.fr/ Visite du jardin d’Émotions

