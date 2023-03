Collectif « Avec les mots des autres » et Muriel Sendelaire, poétesse Jardin d’émotions Épinac Catégories d’Évènement: Épinac

Saône-et-Loire

Collectif « Avec les mots des autres » et Muriel Sendelaire, poétesse Jardin d’émotions, 3 juin 2023, Épinac. Collectif « Avec les mots des autres » et Muriel Sendelaire, poétesse Samedi 3 juin, 20h00 Jardin d’émotions Entrée libre Les mots des autres nous bouleversent. Nous nous laissons alors porter par cette légère mise à distance. Et tout devient clair : le bouquet d’asphodèles, le jour qui baisse. Et même le désordre de nos questions.

Une certaine lumière traverse l’instant, et nous savons que le poème a gagné. Chaque phrase a sa place dans l’universalité des réponses.

C’est cela que nous partagerons. Les mots des autres. La limpidité de leur dire. Juste cela. Comme un devoir de restitution. Par le collectif « Avec les mots des autres » et Muriel Sendelaire, poétesse. Jardin d’émotions 30 rue Chavrière-Dinay, 71360 Épinac Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 82 17 95 http://jardindemotions.monsite.orange.fr Jardin paysager privé, sculptures. Pas de Parking. Animaux acceptés. Langues : français / anglais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

