Saône-et-Loire

Discussion autour des jardins Jardin d’émotions, 3 juin 2023, Épinac. Discussion autour des jardins 3 et 4 juin Jardin d’émotions Entrée libre Découvrez les secrets du jardin d’émotions.

Mireille Lafouge, propriétaire pourra répondre sur son jardin, sa flore, ses arbres de 10h à 18h le samedi et le dimanche. Jardin d’émotions 30 rue Chavrière-Dinay, 71360 Épinac Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 82 17 95 http://jardindemotions.monsite.orange.fr Jardin paysager privé, sculptures. Pas de Parking. Animaux acceptés. Langues : français / anglais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Daniel Lafouge

Détails Catégories d’Évènement: Épinac, Saône-et-Loire Autres Lieu Jardin d'émotions Adresse 30 rue Chavrière-Dinay, 71360 Épinac Ville Épinac Departement Saône-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Jardin d'émotions Épinac

Jardin d'émotions Épinac Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinac/

