« Les couleurs du monde » par Joëlle Acoulon 3 et 4 juin Jardin d'émotions, Épinac. Entrée libre

La première partie de ma vie m’a permis de côtoyer et/ou de nouer des amitiés avec des artistes (photographes, peintres, chorégraphes). Présidente d’associations, j’ai eu l’occasion d’organiser des expositions.

Un changement de vie et le choix de travailler en freelance ont stimulé le désir de créer. Le numérique m’a donné les outils.

J’ai effectué ma première exposition personnelle en 2014. Joëlle Acoulon, une démarche créative.

La conception de fractales constitue la première étape de mes créations, inspirées par la nature. Je m’attache d’abord à « gommer » leur aspect itératif, à rester sur le fil entre symétrie, répétitions et chaos. Dupliquées, parfois modifiées, placées sur des textures, des photos, des fonds de peinture, elles s’associent en un « mille-feuille » d’images, modifiées jusqu’à ce que le résultat me convienne.

Jardin d'émotions 30 rue Chavrière-Dinay, 71360 Épinac

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

