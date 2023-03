Animation pour scolaires : découverte sensorielle du jardin d’Elle Jardin d’elle Villiers-Fossard Catégories d’Évènement: Manche

Animation pour scolaires : découverte sensorielle du jardin d’Elle Jardin d’elle, 2 juin 2023, Villiers-Fossard. Animation pour scolaires : découverte sensorielle du jardin d’Elle Vendredi 2 juin, 10h00, 13h00 Jardin d’elle 2 classes (20-25 élèves) maximum -> 11€/enfants/journée Animations sensorielles au Jardin d’Elle avec:

2 Ateliers animés (Balade sensorielle, Amis du jardinier)

2 Ateliers an autonmie (Abris à insectes, jeu Jardinelle) Jardin d'elle 15 le repas, 50680 Villiers-Fossard Villiers-Fossard 50680 Manche Normandie 02 33 05 88 64 http://www.dellenormandie.com Jardin botanique avec des essences d'arbres et plantes très variés en provenance d'une importante pépinière entourant le parc

