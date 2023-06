Batuc’palpable Jardin Debussy Champagne Juvisy-sur-Orge, 2 août 2023, Juvisy-sur-Orge.

Batuc’palpable 2 – 18 août Jardin Debussy Champagne

Batuc’palpable c’est 3 ateliers libres de pratiques musicales pour la création d’une batucada festive et intergénérationnelle et un concert populaire de percussions réunissant pratiques amateurs et pratiques professionnelles

Dans le cadre d’Echappez-vous, une itinérance artistique en terres mjciennes

Jardin Debussy Champagne Voie Edgar Varèse 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France Square, théatre de verdure

2023-08-02T15:00:00+02:00 – 2023-08-02T17:00:00+02:00

2023-08-18T20:00:00+02:00 – 2023-08-18T22:30:00+02:00

