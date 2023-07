Tournoi échec homologué Jardin d’Ebersberg Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Tournoi échec homologué Jardin d’Ebersberg Yssingeaux, 9 juillet 2023, Yssingeaux. Yssingeaux,Haute-Loire Le club échecs et sucs de l’association Yssingeaux accueil organise le tournoi d’échec..

2023-07-09 09:00:00 fin : 2023-07-09 18:00:00. EUR.

Jardin d’Ebersberg

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Yssingeaux Accueil chess club organizes a chess tournament. El club de ajedrez Yssingeaux Accueil organiza un torneo de ajedrez. Der Schach- und Sucsclub des Vereins Yssingeaux accueil organisiert das Schachturnier. Mise à jour le 2023-07-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Jardin d'Ebersberg Adresse Jardin d'Ebersberg Ville Yssingeaux Departement Haute-Loire Lieu Ville Jardin d'Ebersberg Yssingeaux

Jardin d'Ebersberg Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/