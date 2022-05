Jardin de Wiltz Gruberbeerig L-9538 Wiltz, 3 juin 2022, Weidingen.

Le Jardin de Wiltz est le berceau de COOPERATIONS et ainsi le point de départ de son développement. En 1983, le projet Jardin de Wiltz a été lancé par un collectif d’artistes anglais, luxembourgeois et autrichiens. Herbert Maly, initiateur de COOPERATIONS, faisait partie de ce collectif qui oeuvrait pour un nouveau modèle artistique dans l’espace public avec une approche sociale et inclusive. Avec des personnes en situation de handicap et de personnes sans emploi, mais aussi avec l’aide d’artisans de la région et de bénévoles temporaires, les artistes du collectif ont crée le Jardin dans les années 1980. Cet engagement collectif a finalement fait naître l’organisation COOPERATIONS en 1990. Elle donne depuis une base organisationnelle et un cadre légal aux nombreuses activités artistiques et culturelles qui se sont développées autour du Jardin, mais aussi au développement et à l’entretien du Jardin lui-même. Le dénivelé de l’ancien bassin hydrographique de la brasserie, sur lequel le jardin a été crée, atteint 18 mètres au maximum. Aménagé en terrasse, le jardin est une oeuvre artistique vivante qui se compose de nombreux cours d’eau, d’étangs mais aussi de plantes diverses qui baignent la pierre locale – le Hasselstein – dans différentes lumières selon les saisons. Mais le caractère vivant de cet endroit provient non seulement des éléments naturels, mais aussi des différents événements qui viennent l’animer au cours de l’année. Pendant la Nuit des Lampions par exemple, le Jardin se transforme en océan de lumières, animé par des performances artistiques. Des concerts et des spectacles de théâtre qui y sont organisés pendant les mois d’été complètent l’offre de cet endroit unique. Le Jardin de Wiltz se situe sur un terrain de la commune de Wiltz et peut être visité gratuitement toute l’année. Son entretien quotidien est assuré par les employés en situation de handicap de COOPERATIONS sous la direction d’un jardinier professionnel. Tous les projets de COOPERATIONS ont pour but de soutenir le développement du milieu rural à travers des activités culturelles et participatives.

