Exposition de voitures Bugatti Jardin de ville Ribeauvillé, 16 septembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Ribeauvillé accueille le temps d’une journée les propriétaires de Bugatti qui parcourent les belles routes alsaciennes avec leurs prestigieuses automobiles..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 14:00:00. 0 EUR.

Jardin de ville

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



For one day, Ribeauvillé welcomes Bugatti owners as they tour the beautiful Alsatian roads in their prestigious automobiles.

Durante un día, Ribeauvillé acoge a los propietarios de Bugatti que recorren las bellas carreteras alsacianas en sus prestigiosos coches.

Ribeauvillé empfängt für einen Tag die Bugatti-Besitzer, die mit ihren prestigeträchtigen Automobilen über die schönen Straßen des Elsass fahren.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr