Ribeauvillé Exposition de voitures Bugatti Jardin de ville Ribeauvillé, 16 septembre 2023, Ribeauvillé. Exposition de voitures Bugatti Samedi 16 septembre, 12h00 Jardin de ville Ribeauvillé accueillera les propriétaires de Bugatti qui parcourent les belles routes alsaciennes avec leurs prestigieuses automobiles dans le cadre du Festival Bugatti Alsace Molsheim.

Ettore Bugatti a découvert le site de sa future entreprise à Molsheim-Dorlisheim en 1909. C’est le début d’une grande épopée de l’automobile ! Depuis, les véhicules de la marque Bugatti fascinent les collectionneur et les amateurs de belles mécaniques partout dans le monde. Jardin de ville Rue du Parc 68150, Ribeauvillé Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est Découvrez ce jardin flamboyant, lieu de multiples activités, tout au long de l’année. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

