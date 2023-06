Ensemble TETRAKTYS Jardin de Ville La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

La Chapelle-en-Vercors Ensemble TETRAKTYS Jardin de Ville La Chapelle-en-Vercors, 14 juillet 2023, La Chapelle-en-Vercors. La Chapelle-en-Vercors,Drôme Alice Vincent, flûte, Fabrice Ferez, hautbois, Frank Brodu, Luc Laidet, clarinette, Sylvain Guillon, cor, Damien Rose, basson, Baptiste Masson, récitant.

Prokofiev, Janacek, Malcolm Arnold.

2023-07-14 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Jardin de Ville

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Alice Vincent, flute, Fabrice Ferez, oboe, Frank Brodu, Luc Laidet, clarinet, Sylvain Guillon, horn, Damien Rose, bassoon, Baptiste Masson, narrator.

Prokofiev, Janacek, Malcolm Arnold Alice Vincent, flauta, Fabrice Ferez, oboe, Frank Brodu, Luc Laidet, clarinete, Sylvain Guillon, trompa, Damien Rose, fagot, Baptiste Masson, narrador.

Prokofiev, Janacek, Malcolm Arnold Alice Vincent, Flöte, Fabrice Ferez, Oboe, Frank Brodu, Luc Laidet, Klarinette, Sylvain Guillon, Horn, Damien Rose, Fagott, Baptiste Masson, Sprecher.

Prokofjew, Janacek, Malcolm Arnold

