Tournoi de pétanque à Saint Martin en Vercors Jardin de ville au centre du village Saint-Martin-en-Vercors, 9 juillet 2023, Saint-Martin-en-Vercors.

Saint-Martin-en-Vercors,Drôme

Tournoi de pétanque amateur, en doublette, organisé par le Comité des fêtes de St Martin en Vercors sur le terrain du jardin de ville. Lots à gagner et buvette. Inscription sur place à partir de 16h45..

2023-07-09 17:00:00 fin : 2023-07-09 22:00:00. EUR.

Jardin de ville au centre du village

Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Amateur double pétanque tournament organized by the Comité des fêtes de St Martin en Vercors in the jardin de ville grounds. Prizes to be won and refreshments. On-site registration from 4.45pm.

Torneo amateur de petanca doble organizado por el Comité des fêtes de St Martin en Vercors en el recinto del jardin de ville. Premios y refrescos. Inscripciones in situ a partir de las 16.45 h.

Amateur-Pétanque-Turnier im Doppelpack, organisiert vom Festkomitee von St Martin en Vercors auf dem Gelände des Stadtgartens. Es gibt Lose zu gewinnen und Getränke. Anmeldung vor Ort ab 16.45 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme