Combattants + Julie Lagarrigue Jardin de Verre Cholet, vendredi 23 février 2024.

Combattants + Julie Lagarrigue Participez à une soirée de concerts au Jardin de Verre : Combattants et Julie Lagarrigue vous feront taper du pied. Vendredi 23 février, 20h30 Jardin de Verre Tarif A

Début : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T23:00:00+01:00

Musiques actuelles et chanson

Combattants

Combattants est un groupe de post-pop française. La nature, l’intime, la jeunesse, l’écologie sont au coeur des textes d’Erwan Fauchard. Il s’est entouré de musicien.nes bien connu.e.s de la scène rennaise, Astrid Radigue (Les Bacchantes – clavier chant), d’Adrien Dutertre (guitare), et de Pierre Marolleau (Yes Baskeball – batterie, choeur).

Leurs inspirations viennent de compositeurs tels que Moroder, François de Roubaix et Cosma ; et de songwriters tels que Mathieu Boogaerts ou Rodrigo Amarante.

Lien

Julie Lagarrigue

Julie Lagarrigue est une artiste aux multiples facettes accompagnée de musiciens ou d’arrangeurs aux univers éclectiques (Camille Rocailleux, Nicolas Jules…). Elle propose un voyage poétique et musical envoûtant, forgé dans le creuset d’une chanson française assumée. On a souvent évoqué Barbara, Anne Sylvestre en l’écoutant. Peut-être parce qu’elle a l’art de nous parler de l’intime avec pudeur et élégance.

Fragiles, sautillantes ou exotiques, ses compositions convient nos sens dans un territoire pétri d’amour et d’humanité. Son écriture directe se déploie sur des rythmes épicés et des sons enivrants. Julie Lagarrigue sait planter du coeur en quelques notes, avec des mots et de la grâce, pour offrir un grand moment de bonheur à qui tente l’aventure. Et c’est tout simplement d’une grande beauté.

Lien

théâtre jardin de verre

© Alain Chasseuil