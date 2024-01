Fall-In + Nishike Trio Jardin de Verre Cholet, mardi 20 février 2024.

Fall-In + Nishike Trio Soirée danse coup double : Nishike Trio + Fall-In Mardi 20 février, 20h00 Jardin de Verre Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-20T20:00:00+01:00 – 2024-02-20T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-20T20:00:00+01:00 – 2024-02-20T21:00:00+01:00

Fall-in + Nishike Trio

Danse

Fall-In, Compagnie Presque Siamoises

« C’est comment que ça commence ? Quand tout chavire, quand tout change… Tu dis quoi en premier ? Quand l’inattendu t’attend au tournant, quand tu n’es même plus sûre de ce qui se déroule sous tes pieds… Tu dis quoi ? Une rencontre, et nous nous retrouvons liés, marqués l’un par l’autre. »

Fall-in parle d’amour et de ce basculement, où le mental ne peut plus rien, et où les corps et les coeurs mènent la danse… La contorsion, les postures d’équilibre et les portés nous dévoilent ce qui se joue dans un couple : la prise de risque, la confiance, le doute, le lâcher prise.

Lien

Nishike Trio, Compagnie Azadi

Nishike est un terme Swahili voulant dire « soutiens-moi ». Trois personnages (deux danseurs et un musicien) se cherchent un équilibre commun. Hélas, la gravité se mêle à leurs mouvements et l’environnement manoeuvre leurs différents appuis jusqu’à les faire tomber. À travers un geste, un son, la sensation de chute apparaît parfois brutale. La musique devient alors un chemin de réconfort vers un autre espace. Un espace insoupçonnable, un creux d’épaule, une note, un regard…

Lien

Bulle de danse : avant le spectacle de danse, vous pourrez assister à une bulle de danse proposée par les élèves de la FabCo.

Jardin de Verre 13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@jardindeverre.fr 02 41 65 13 58 https://www.jardindeverre.fr

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=2Pj3Phun9cc »}, {« data »: {« author »: « Du00e9kalage Nantes », « cache_age »: 86400, « description »: « NISHIKE TRIO nErwan Martinerie, Fiona Houez & Romu00e9o LasnenPerformances entre musiques et danses/acrobaties (duru00e9eu00a0: 30 min.)nErwan Martinerie | violoncelle u2022 Fiona Houez & Romu00e9o Lasne | danse & acrobatiesn(cru00e9ation 2022 – Ouvrir lu2019horizon)nnNishike est un terme Swahili voulant dire « soutien-moi « . Trois personnages (deux danseurs, un musicien) se cherchent un u00e9quilibre commun. Hu00e9las la gravitu00e9 se mu00ealent u00e0 leurs mouvements et lu2019environnement manu0153uvre leurs diffu00e9rents appuis jusquu2019u00e0 les faire tomber. A travers un geste, un son, la sensation de chute apparau00eet parfois brutale. La musique devient alors un chemin de ru00e9confort vers un autre espace. Un espace insoupu00e7onnable, un creux du2019u00e9paule, une note, un regardu2026nnContact production/diffusion : DEKALAGE (Nantes-FR) Laurent Leparouxncontact@dekalage.com / www.dekalage.com / Tu00e9l. +33 (0)6 88 96 48 75 », « type »: « video », « title »: « NISHIKE TRIO Performances entre musiques et danses, acrobaties », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/uO8shUOQvek/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=uO8shUOQvek », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCbYvh5sDDw3DMo3HYHZadLw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 2 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=uO8shUOQvek&t=2s »}]

théâtre jardin de verre

© Camille Sauvayre