Ces Filles-là, La Collective Ces Filles-là Jardin de Verre Cholet, jeudi 15 février 2024.

Ces Filles-là, La Collective Ces Filles-là Une pièce de théâtre hyper actuelle et percutante pour livrer un match contre l’humiliation, la violence et le phénomène de groupe. Jeudi 15 février, 20h00 Jardin de Verre Tarif B

Théâtre

C’était une bande de filles mais aujourd’hui, elles sont toutes contre une, à cause d’une seule photo sur les réseaux sociaux. Ces vingt filles-là, au lycée Sainte-Hélène, faisaient groupe depuis la maternelle. Mais un jour, en cours d’histoire, toute la classe reçoit une photo par texto : c’est Scarlett, toute nue. Post viral, hashtag destructeur, rumeurs… Dès lors, on n’entendra plus qu’une voix, une accusation, une humiliation, contre un silence.

En ligne, les six comédiennes, ghetto-blaster en main et baskets aux pieds, regardent le public et scandent en choeur. Écrite par Evan Placey, Ces Filles-là parle de harcèlement entre femmes, de féminisme, de sororité. Sur le terrain, les jeunes femmes inventent de nouvelles règles du jeu pour tenir dans un face-à-face musclé.

Vous hésitez encore à réserver votre place ? Découvrez le teaser vidéo du spectacle : lien

© Victor Guillemot