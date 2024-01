Collection Hiver, Les Z’Éclectiques X le Jardin de Verre Jardin de Verre Cholet, vendredi 9 février 2024.

Collection Hiver, Les Z’Éclectiques X le Jardin de Verre Au Jardin de Verre, les artistes invités pour la collection Hiver des Z’Éclectiques iront droit au but avec des sets efficaces se balançant entre énergie folle et noirceur rock’n roll. Vendredi 9 février, 20h30 Jardin de Verre Tarif B

Musiques actuelles

Pour la seconde année consécutive, le Festival les Z’Éclectiques s’installe à Cholet dans le cadre de sa Collection Hiver, du 8 au 10 février 2024. Trois soirées précieuses et intimistes portées par une programmation éclectique ! Le 09 février, chaleur, partage et rock’n roll seront au rendez-vous Jardin de Verre.

Birds in Row :

Birds in Row, de la traduction Oiseaux en rangée, sont pourtant loin de la docilité. Ou bien ils se rapprochent plutôt d’une unité, lorsqu’à 3, deux guitares et 1 batterie, ils ne forment plus qu’un, comme les oies qui migrent vers le Sud. Le voyage est long et jonché de souvenirs : 14 ans d’existence, plus de 1000 dates, 8 sorties de projets. Redéfinissant le Punk Hardcore et le Métal, piochant dans des genres à mi-chemin, Birds in Row fait le choix d’un Punk mélodique et lyrique pour abraser les cœurs sombres.

Teaser vidéo

Mad Foxes :

Avec cœur et sueur, Mad Foxes tient à la fois du flegme de la scène post-punk anglaise et de la spontanéité du grunge de Seattle. Une batterie souple, une basse grisante, quelques notes de désinvolture et des propos d’une grande sensibilité pour un résultat incandescent et hypnotique. Le trio nantais questionne le monde à travers leur deuxième album, “Ashamed”.

Teaser vidéo

Swirls :

La fin de Von Pariahs en 2022 marque le début de Swirls. C’est bien le même chanteur, le même guitariste, le même bassiste et le même batteur. La grande différence c’est qu’à part Sam au chant, les autres ont joué aux chaises musicales pour trouver une autre place, un nouveau souffle. Toujours cette envie de jouer ensemble, à se redécouvrir après presque 20 ans d’amitié pour regagner un nouvel air plus frais, mais surtout, se mettre en danger. En découle une musique brute et spontanée, aux textes francs préférant les lignes droites aux détours. La guitare et la basse s’entremêlent, les riffs tourbillonnent, la batterie file droit dans une ambiance aérée, sans fioritures pour vous atteindre directement lors de votre rencontre, épicentre de futures secousses Punk.

Teaser vidéo

Soirée en co-production.

© Les Z’Éclectiques