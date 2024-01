Des nuits pour voir le jOur, Compagnie Allégorie Jardin de Verre Cholet, mardi 6 février 2024.

Des nuits pour voir le jOur, Compagnie Allégorie « Des nuits pour voir le jOur » est un récit intime au travers des

blessures qui ponctuent le parcours d’une femme artiste. 6 et 7 février Jardin de Verre Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T21:15:00+01:00

Fin : 2024-02-07T20:00:00+01:00 – 2024-02-07T21:15:00+01:00

Des nuits pour voir le jOur, Compagnie Allégorie

Cirque

Un spectacle autour de l’empêchement, mais surtout des possibles qu’il ouvre. Une visite guidée dans l’évolution du corps et de ses chemins. À l’origine de ce projet, il y a les nombreuses blessures de Katell Le Brenn. Cette création naît de l’envie de partager ce qu’elles lui ont appris et la manière dont elles l’ont finalement construite, comme un encouragement à accueillir la vie telle qu’elle se présente, à accepter qu’elle est mouvement, fragile.

Une invitation à transformer ce qui nous blesse, nous attriste, nous touche pour agir et aller ailleurs. Il s’agira de montrer ce que l’on cache. De dire ce que l’on tait. De crier ce que l’on chuchote. De chuchoter ses secrets. De rire de ce que l’on pleure. De pleurer à force de rire. De ne pas se plaindre. De partager. De s’amuser. De continuer.

David Coll accompagne ce projet en tant que metteur en scène. Des nuits pour voir le jOur est leur troisième création en tant que co-auteurs. Par ce témoignage personnel, ils espèrent ouvrir un espace commun où chacun peut se retrouver, se questionner, s’émouvoir.

Bulle de cirque : avant la représentation, une bulle de cirque sera proposée par des élèves de La Baraque à Cirque !

Vous hésitez encore à réserver votre place ? Découvrez le teaser vidéo du spectacle : lien

Jardin de Verre 13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire

théâtre jardin de verre

© Pierre Planchenault