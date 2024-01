Minute Papillon, Compagnie La Rustine Jardin de Verre Cholet, mercredi 31 janvier 2024.

Minute Papillon, Compagnie La Rustine À la douceur d’un rêve coloré, cette fable musicale, drôle et emplie de poésie invite à raconter des histoires, trouver sa place au milieu du chahut et surtout à prendre le temps. Mercredi 31 janvier, 10h00 Jardin de Verre Tarif D

Début : 2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T10:50:00+01:00

Fin : 2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T10:50:00+01:00

Minute Papillon, Compagnie La Rustine

Théâtre d’objets

Dans un coin de forêt, l’automne se termine doucement et tous les animaux préparent l’hibernation. Tous ? Non ! Sylvestre, un jeune écureuil, est un peu trop… pressé ! Si pressé qu’il va précipiter l’arrivée de l’hiver et provoquer un tohu-bohu général.

Une aventure où un loup chante les saisons et où une chenille cherche sa place, dans l’ambiance apaisante d’une forêt bercée de musique.

À la douceur d’un rêve coloré, cette fable musicale, drôle et emplie de poésie invite à raconter des histoires, trouver sa place au milieu du chahut et surtout à prendre le temps.

Vous aussi vous avez hâte ? Minute papillon !

Jardin de Verre 13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=eM1iw-Osna0&fbclid=IwAR2gWKXdXoAxMwVpTOpL8lE-7MNbfIpz2h_Lt5I27p-fmDzReSrF-QyrAfE »}]

théâtre jardin de verre

© Kalimba