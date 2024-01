Le Champ de Bataille, Théâtre de Poche Bruxelles Jardin de Verre Cholet, jeudi 25 janvier 2024.

Début : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:25:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:25:00+01:00

Le Champ de Bataille, Théâtre de Poche Bruxelles

Théâtre

Adapté du roman de Jérôme Colin, Le Champ de Bataille nous plonge avec tendresse dans la vie familiale d’un quadra dépassé par son couple en crise et la révolte de son ado… entre autres ! Seule trêve pour s’évader et échapper aux contraintes du quotidien : les toilettes, ultime forteresse inviolable, dans lesquelles il se retranche.

Ce spectacle rythmé et salutaire questionne la violence sociale, notamment produite par l’école et la famille, mais qui n’est jamais dénué d’espérance car il est porté par une plume pleine d’humour et de dérision. Et Thierry Hellin incarne magistralement ce père authentique, impatient et empli de contradictions. Une ode à l’amour familial drôle, juste et attachante, peut-être aussi efficace qu’une thérapie familiale !

Vous hésitez encore à réserver votre place ? Découvrez le teaser vidéo du spectacle : Teaser vidéo

© Debby Termonia