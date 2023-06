Ciné-Tambouille Jardin de Tunis Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Ciné-Tambouille Jardin de Tunis Toulouse, 23 septembre 2023, Toulouse. Ciné-Tambouille Samedi 23 septembre, 19h00 Jardin de Tunis Entrée libre Un moment original lors du Cinétambouille : une programmation de films aux petits oignons. Les spectateurs pourront également profiter d’un atelier cuisine en journée, en collaboration avec le Bistrot Ducoin. Repas offert le soir Séance organisée par l’association Les Vidéophages. Jardin de Tunis 5 rue Baptiste Marcet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

