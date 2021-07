Roubaix Jardin de Traverse Nord, Roubaix Jardin de Traverse Cinéma en plein air Jardin de Traverse Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Jardin de Traverse, le vendredi 23 juillet à 19:00

**Programme :** * à partir de 19 h un groupe musical animera la soirée * 20 h petite restauration assurée par Mieline. * 20h30 L’École du Ballet du Nord/CCN de Roubaix participe avec ses élèves du 3°cycle à l’événement accompagnés par leur professeur de danse contemporaine Enrico Tedde. * Au coucher du soleil, cinéma en plein air, projection du film « _Mon Oncle_ » de Jacques Tati, par Tribu documentaire

entrée libre

L’Association Jardin de Traverse vous invite à une grande fête le vendredi 23 juillet , un programme riche vous sera offert dans un lieu magique. Jardin de Traverse 12 rue du Vivier, Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T23:45:00

