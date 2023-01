15e Nuit de la chouette sur la Tourbière du Grand Lemps Jardin de Tourbières, chemin de baraban, chabons 38690 Châbons Catégories d’Évènement: Châbons

sortie gratuite, sans réservation et ouverte à tous.

Le samedi 4 mars, le CEN Isère vous invite sur la Réserve naturelle à découvrir la vie sauvage qui s’active la nuit à l’image des chouettes et hiboux. handicap moteur;handicap visuel mi;vi Jardin de Tourbières, chemin de baraban, chabons 38690 Jardin de Toubières, Chemin de baraban, 38690 Châbons Châbons 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Le samedi 4 mars, à l’ occasion de la 15e nuit de la chouette, le CEN Isère vous invite sur la Réserve naturelle à découvrir la vie sauvage qui s’active la nuit à l’image des chouettes et hiboux. « Houououououh…hou » où serez-vous ? Avec nous ? On espère bien vous compter parmi nous !

Le rendez-vous est fixé à 20h au Jardin de Tourbières pour une animation gratuite, sans réservation et ouverte à tous.

Accessible à tous, cette petite promenade sur le sentier sécurisé du Jardin de Tourbières vous permettra de découvrir le monde surprenant des rapaces nocturnes. Le tout prendra une heure de votre temps ! Si ça ce n’est pas une invitation à la découverte !

Prévoir des vêtements chauds. Pour plus d’informations, contacter le gestionnaire au 09.84.36.01.52

2023-03-04T20:00:00+01:00

2023-03-04T21:00:00+01:00

