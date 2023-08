Visite guidée de la Tourbière du Grand Lemps- voyage dans le temps ! Jardin de Tourbières Châbons Catégories d’Évènement: Châbons

Isère Visite guidée de la Tourbière du Grand Lemps- voyage dans le temps ! Jardin de Tourbières Châbons, 17 septembre 2023, Châbons. Visite guidée de la Tourbière du Grand Lemps- voyage dans le temps ! Dimanche 17 septembre, 10h00 Jardin de Tourbières Gratuit, sur inscription Venez découvrir les 15000 d’histoire de la Tourbière du Grand Lemps.

Pour cela nous utiliserons de minuscules vaisseaux qui nous plongerons dans l’histoire du site : les grains de pollen.

Des naturalistes et des scientifiques vous ferons découvrir comment ces minuscules grains nous racontes aujourd’ hui les histoires d’autrefois. Jardin de Tourbières Chemin de Baraban 38690 Châbons, Châbons 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://avenir.38.free.fr/images/programmes/Progr-jardin-livret-2010.pdf [{« type »: « email », « value »: « grand-lemps@cen-isere.org »}] La Tourbière du Grand Lemps est classée Réserve naturelle nationale et site Natura 2000. Le Jardin de tourbières, sentier sur caillebotis, permet de la découvrir librement toute l’année. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

