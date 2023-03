Visite d’un jardin typique des côteaux de l’Oise, le jardin de Sylvie Jardin de Sylvie à Cergy Village Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Le dimanche 4 juin, le jardin sera ouvert de 12h00 à 18h00.

Jardin typique des coteaux de l’Oise (en pente). Sans eau courante, la culture du potager se fait à partir d’eau de récuperation (pluie) : permaculture, amendement naturel du sol. (pas d’électricité ni eau courante). Venez avec votre instrument de musique pour partager un moment musical au jardin !

Jardin de Sylvie à Cergy Village à l'angle de la rue de la Prairie et de la Sente des Roches 95000 Cergy-Village Cergy 95000 Cergy Village Val-d'Oise Île-de-France 06 50 04 79 66 Le jardin de Sylvie est situé à Cergy Village. Il est typique des jardins historiques des coteaux de l 'Oise. Il est donc en pente et tourné vers la permaculture. Sa particularité première est qu il n a pas accès a l eau courante. Parking le long de la rue Pierre Vogler en face du potager Label Vie (ancien terrain de foot du village)

