Saône-et-Loire

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Le Jardin vous sera presenté avec son histoire depuis sa création en 2010. Il contient plus de 120 plantes médicinales, aromatiques, condimentaires et tinctoriales. Elles ont été choisies en suivant le Capitulaire de Villis. C’est un lieu de biodiversité et de partage où se tient aussi régulièrement des animations pédagogiques. Les enfants se verront proposer plusieurs animations et pourront rencontrer un Colporteur de jeux comme a l époque médiévale.

Participation libre

Visite découverte d'un jardin médiéval dans un cadre historique ! Jardin de Simples au pied des Barabans Rue Victor Duruy 71250 Cluny

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T18:00:00

