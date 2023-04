Jardin de Simples au pied des Barabans Jardin de Simples au pied des Barabans Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Jardin de Simples au pied des Barabans Jardin de Simples au pied des Barabans, 3 juin 2023, Cluny. Jardin de Simples au pied des Barabans 3 et 4 juin Jardin de Simples au pied des Barabans Participation libre Le Jardin vous sera presenté avec son histoire depuis sa création en 2010.

Il contient plus de 120 plantes médicinales, aromatiques, condimentaires et tinctoriales. Elles ont été choisies en suivant le Capitulaire de Villis. C’est un lieu de biodiversité et de partage où se tient aussi régulièrement des animations pédagogiques. Deux visites commentées auront lieu le samedi et le dimanche a 15h

Nous vous proposerons aussi des intermèdes musicaux. Jardin de Simples au pied des Barabans Rue Victor Duruy 71250 Cluny Jardin crée en 2010 qui regroupe des plantes médicinales, inspiré de la tradition monastique et adapté à l'époque contemporaine.

