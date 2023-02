Visite du Jardin de Sculptures et atelier de l’artiste Patrick Villas – grand nom dans le monde de la sculpture animalière contemporaine. Jardin de Sculptures Villas, 2 juin 2023, Soulaucourt-sur-Mouzon.

Entrée libre

Rendez-vous aux jardins 2023

Jardin de Sculptures Villas 6 Rue Richard 52150 Soulaucourt-sur-Mouzon Soulaucourt-sur-Mouzon 52150 Haute-Marne Grand Est Entrée et parking libre

+33788527512 http://www.jardindesculptures.fr https://www.facebook.com/jardindesculpture/ Après avoir enthousiasmé critiques et public lors de nombreuses expositions en France et dans le monde, l’artiste Patrick Villas – grand nom dans le monde de la sculpture animalière contemporaine – ouvre son jardin de sculptures au public pour les Rendez-Vous aux Jardins. S’étant installé en Haute-Marne, entre Neufchâteau et de Vittel, Patrick Villas montre que toutes les conditions sont réunies pour séduire le public: dans un jardin ouvrant sur une vallée, il présente une vingtaine de sculptures monumentales et semi-monumentales d’animaux et de figures humaines en céramique et en bronze. Le public est également invité à visiter l’atelier de l’artiste. Patrick Villas (né en 1961) est un artiste de renommée internationale, ayant eu des commandes publiques entre autres du Musée de Zoologie d’Anvers (B), du Fonds Départemental de l’Art Contemporain de l’Orne, du village de Robécourt (88) et de la Matmut. Parmi ses expositions les plus importantes figurent celle à l’Orangerie du Sénat, à la Fondation de la Mamut pour l’Art et dans les villes de Compiègne et Bagnoles de l’Orne. Depuis 1997, il expose partout dans le monde dans des galeries et des salons prestigieux (Tefaf, Masterpiece, …). Il a reçu le Prix E. Jonchère de la Fondation Taylor en 2014 et Daum France a édité deux de ses œuvres en cristal. Patrick Villas a également été nommé « Ambassadeur de la Haute Marne » en 2019.

S’étant installé en Haute-Marne, entre Neufchâteau et Vittel, le sculpteur de renommée internationale Patrick Villas présente, dans un jardin ouvrant sur une vallée, une vingtaine de sculptures monumentales et semi-monumentales d’animaux et de figures humaines en céramique et en bronze. Le public est également invité à visiter l’atelier de l’artiste.



2023-06-02T14:00:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00

©E. Van der haegen