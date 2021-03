Ernée Jardin de Rollon Ernée, Mayenne Jardin de Rollon Jardin de Rollon Ernée Catégories d’évènement: Ernée

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Jardin de Rollon Entrée gratuite et dons recommandés pour la recherche contre le cancer (Hôpital Gustave Roussy à Paris)

Visite libre, guidée pour les groupes sur réservation. Démonstration de bouturages possible le vendredi de 14h à 16h sur demande. Le vendredi ouverture aux scolaires. Jardin de Rollon 10 route de Rollon, 53500 Ernée Ernée Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T12:00:00;2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T16:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T17:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T17:00:00

